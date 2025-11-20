«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ Γ. ΚΑΒΒΑΘΑ
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ALZHEIMER ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΡΑΚΑ