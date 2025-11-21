«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΕΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΝΔ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΖΟΓΟ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 16.000€ ΚΑΙ ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ ΖΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΑ
Η «ΑΡΚΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΡΤΗΣ