ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΕΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΝΔ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΖΟΓΟ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 16.000€ ΚΑΙ ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ ΖΑΡΙΑ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΑ

Η «ΑΡΚΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

