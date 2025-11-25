Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
25
Νοέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Share

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

Η ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΟΣΙΟ ΝΙΚΩΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ 118 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΛΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΝΗΣΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ