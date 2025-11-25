«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
Η ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΟΣΙΟ ΝΙΚΩΝΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ 118 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΛΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε. ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΝΗΣΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ