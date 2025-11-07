Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΒΓΗΚΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΤΩΧΟΣ: «ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ  ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

