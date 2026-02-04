Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Share

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

Η ΜΑΝΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 11 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΕΚΟΨΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode