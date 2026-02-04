«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
Η ΜΑΝΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 11 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΕΚΟΨΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ