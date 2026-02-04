«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

Η ΜΑΝΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 11 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΖΗΤΕΙ Η ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΚΩΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΕΚΟΨΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ