«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ – ΕΡΓΟ 4,09 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΕ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ