ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ. ΠΤΩΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΥΣΑΦΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΠΟΜΑKΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ

