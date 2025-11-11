«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ. ΠΤΩΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΥΣΑΦΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΠΟΜΑKΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ