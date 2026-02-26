Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ: ”Η ΜΝΗΜΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ”

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗ: «ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ;»

 

ΜΑΝΗ: ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΤΟ ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ «ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ»

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ

