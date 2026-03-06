Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Share

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

400.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

ΓΕΡΑΚΙ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode