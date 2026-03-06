«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
400.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΔΥ
ΓΕΡΑΚΙ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ»: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ