«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΣΤΟΥΣ ΜΟΛΑΟΥΣ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ