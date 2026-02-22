Ταραμοσαλάτα αφρός: Το κόλπο για να γίνει μους και να μη «κόψει»

Αυτός είναι ο τρόπος να φτιάξεις σπιτική ταραμοσαλάτα με τέλεια υφή, για την Καθαρά Δευτέρα.

Όσο παράξενο και αν φαίνεται η σπιτική ταραμοσαλάτα μοιάζει με τη χειροποίητη μαγιονέζα. Είναι δηλαδή πανεύκολη αρκεί να προσέξεις το ανακάτεμα της για να μη σου κόψει. Ευτυχώς, τα βασικά της υλικά είναι λίγα και απλά. Πρακτικά, το σημαντικότερο είναι να πάρουμε καλό λευκό ταραμά ώστε να έχει δυνατή γεύση η ταραμοσαλάτα και να χρησιμοποιήσουμε εκλεκτό λάδι.Η παραδοσιακή συνταγή της ταραμοσαλάτας

Υλικά για 500 γρ.

120 γρ. λευκός ταραμάς

200 γρ. μπαγιάτικο ψωμί (χωρίς κόρα), μουλιασμένο και στυμμένο

2 σφηνάκια φρέσκος χυμός λεμονιού

300 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, λιωμένο στο μούλτι και σουρωμένο καλά

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το κρεμμύδι, τον ταραμά και το ψωμί και χτυπάμε με ραβδομπλέντερ σε δυνατή ταχύτητα για 1-2 λεπτά μέχρι να λιώσουν καλά, να ομογενοποιηθούν και να αφρατέψουν λίγο. Αν το μείγμα είναι πηχτό προσθέτουμε δυο κουταλιές νερό και χτυπάμε για λίγο ακόμα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα (από δυνατή σε μέτρια) και ξεκινάμε το πιο κρίσιμο στάδιο που είναι η προσθήκη του λαδιού. Το λάδι πρέπει να πέσει αργά, με σταθερή-συνεχόμενη ροή (σαν κλωστή) ενώ παράλληλα χτυπάμε διαρκώς το μείγμα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ