ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος χρόνου για ΕΝΦΙΑ 2026 – Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ασφαλίσει κατοικίες για να μη χάσουν την έκπτωση 20%

Μέχρι αύριο (16.2.2026), θα πρέπει να έχει υποβληθεί η αίτηση για τη χορήγηση μείωσης 20% και 10% στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες που είχαν ασφαλιστεί εντός του 2025 από τους ιδιοκτήτες τους.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι δεν υποβάλουν έως αύριο την αίτηση για χορήγηση μείωσης για κατοικίες που είχαν ασφαλίσει εντός του 2025, θα χάσουν το δικαίωμα μείωσης του φόρου στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθούν φέτος.

Με τα νέα δεδομένα πάντως, για περισσότερα από 1 εκατ. δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης ή μερική κυριότητα, επικαρπίες κλπ) οι φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026, σε σχέση με πέρυσι. Οι νέες ελαφρύνσεις αφορούν κυρίως όσους έχουν ασφαλίσει ακίνητα ή ιδιοκτησίες σε περιοχές και οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 1.700 κατοίκους, ενώ τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

