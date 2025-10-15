Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη

Το επίκεντρο είναι πλέον η ρύπανση, η δημόσια υγεία και η ανάγκη ανανέωσης του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούνται προς μια κοινή στρατηγική η οποία στοχεύει στη σταδιακή απομάκρυνση των ρυπογόνων αυτοκινήτων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση, η πολιτική κατεύθυνση είναι σαφής. Τα παλαιά οχήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο αυστηρότερων ελέγχων και περιορισμών, καθώς θεωρούνται πλέον ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη μετάβαση προς καθαρότερες μεταφορές.