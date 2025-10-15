Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη

Το επίκεντρο είναι πλέον η ρύπανση, η δημόσια υγεία και η ανάγκη ανανέωσης του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούνται προς μια κοινή στρατηγική η οποία στοχεύει στη σταδιακή απομάκρυνση των ρυπογόνων αυτοκινήτων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση, η πολιτική κατεύθυνση είναι σαφής. Τα παλαιά οχήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο αυστηρότερων ελέγχων και περιορισμών, καθώς θεωρούνται πλέον ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη μετάβαση προς καθαρότερες μεταφορές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με στόχο να αυξήσει την ανακύκλωση, να μειώσει τα απόβλητα και να περιορίσει τα παλιά οχήματα που παραμένουν στους δρόμους. Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού τα παλιά οχήματα -δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα έτη με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα 15- θα οδηγούνται υποχρεωτικά στην ανακύκλωση. Οι κατασκευαστές θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά στα νέα μοντέλα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι για τη διακίνηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsauto.gr πατώντας εδώ