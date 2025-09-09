Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδος – Νεκρή 19χρονη συνοδηγός

Τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 12:30 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στην οδό Αρτέμιδος, στην Καλαμάτα, με μια 19χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει σε δέντρο στη νησίδα και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο η 19χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν τα κατάφερε.

Παραγγέλθηκε νεκροψία -νεκροτομή. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα (9.9.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός και επέβαινε 19χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο πάνω σε νησίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και το θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.