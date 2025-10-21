The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

H έρευνα «The café economy» που μόλις δημοσιεύθηκε από τo Hellenic Observatory του London School of Economics (LSE), παρουσιάζει την άβολη αλήθεια για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, από την περίοδο των Μνημονίων και μετά.

Η μελέτη αναλύει πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών». Με την κωδική αυτή ονομασία περιγράφεται η γιγάντωση του τομέα Καταλυμάτων και Εστίασης, στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που είναι συναφείς με τον τουρισμό: Εστιατόρια, Μπαρ, Ξενοδοχεία, Διασκέδαση, Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κ.ά.

Eπιλέγοντας τον χαρακτηρισμό Café Economy, oι επιστήμονες που συνυπογράφουν τη μελέτη (Μιχάλης Νικηφόρος, Βλάσσης Μισσός, Χρίστος Πέρρος, Νικόλαος Ροδοσάκης), μιλάνε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε ότι δεν βλέπουμε: Ότι παρά τα μεγάλα λόγια για το νέο «αναπτυξιακό υπόδειγμα», η Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία μοιάζει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με «πήλινα πόδια».

