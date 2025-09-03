Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικό αποτύπωμα στην αγορά άφησε η Λευκή Νύχτα Τρίπολης (video)

Θετικό πρόσημο άφησε και η Λευκή Νύχτα Τρίπολης με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν μεγάλη επισκεψιμότητα και αυξημένους τζίρους στα καταστήματα. Παράλληλα επανέρχεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας.

