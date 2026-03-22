Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Λένε ότι η γενιά Z – μέσες άκρες οι σημερινοί 18ρηδες-27ρηδες – είναι αυτή που μεγάλωσε από κρίση σε κρίση: Γεννήθηκαν ή πήγαν σχολείο εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Τα εφηβικά ή τα πρώιμα νεανικά τους χρόνια σφραγίστηκαν από την κρίση του κορονοϊού.

Ακολούθησε η πληθωριστική κρίση και πριν σταθούν στα πόδια τους βρίσκονται ενώπιον του «μεγαλύτερου ενεργειακού σοκ όλων των εποχών» – όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ / ΙΕΑ).

Πόσο ακόμα πρέπει να φοβηθεί άραγε αυτή η γενιά που ήδη έχει ζήσει περισσότερες περιόδους έκτακτης ανάγκης παρά «κανονικότητας»;

Το μόνο που μένει είναι να ζήσει από πρώτο χέρι τον επόμενο παγκόσμιο πόλεμο, κάτι απευκταίο μεν, διόλου απίθανο δε και για τους νέους στη χώρα μας. Εξάλλου οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας προετοιμάζουν να προϋπαντήσουμε «φέρετρα με τη σημαία πάνω», για να θυμηθούμε την πρόσφατη ρήση του Έλληνα υπουργού Άμυνας.

