Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Οι ενεργές συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ και η παραπληροφόρηση έχουν αναδειχθεί ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Η έρευνα, που διεξήχθη το περασμένο φθινόπωρο, διαπίστωσε ότι το 72% των ερωτηθέντων εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για τους πολέμους κοντά στα σύνορα της ΕΕ, ενώ το 69% δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την παραπληροφόρηση.

Άλλα σημαντικά ζητήματα ασφάλειας που αναφέρθηκαν σύμφωνα με το euronews, ήταν η τρομοκρατία (67%), οι φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή (66%) και οι κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

