Τι ισχύει με την αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800€: Ποιοι δικαιούνται και πώς θα καταβληθεί

Το νέο νομοσχέδιο για τη δημοσιονομική διαχείριση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θεσπίζει αυτόματη επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για τους ενοικιαστές κατοικιών, η οποία θα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους στα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους.

Το μέτρο για τα ενοίκια μπαίνει σε εφαρμογή από το τρέχον έτος και αφορά κύρια και φοιτητική κατοικία, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και θα είναι αφορολόγητη ενίσχυση, που θα καταβάλλεται αυτοματοποιημένα κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση ή ένσταση, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Εφορία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

