Τι οικονομικές επιπτώσεις θα έχει για την Ελλάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή -Τα στοιχεία για βενζίνη και αγροτικά προϊόντα

Δεν είναι ασύνηθες κάποιοι να κάνουν την κρίση ευκαιρία, πλουτίζοντας στην πλάτη των καταναλωτών.

Ήδη, πριν καλά- καλά κάτσει ο κουρνιαχτός από τους πρώτους πυραύλους, πριν αναλυθούν οι πρώτες ανακοινώσεις από τους πρωταγωνιστές, πριν “αναγνωστούν” με προσοχή οι εν εξελίξει διπλωματικές διεργασίες και πριν καν ανοίξουν οι διεθνείς αγορές, κάποιοι προεξοφλούσαν άνοδο της τιμής των καυσίμων μέσα στα επόμενα 24ωρα. Κι όλα αυτά, ενώ οι τάσεις τιμών- όπως αναρτώνται από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών- δείχνουν μηδενικές αυξήσεις ως και τις 4 Μαρτίου.

Υλοποιώντας, λοιπόν, τη γνωστή παροιμία, που λέει ότι “των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν”, η νεοσύστατη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκίνησε ήδη ελέγχους για να κόψει την όρεξη σε όσους ετοιμάζονται να δημιουργήσουν τεχνητή- και πρόωρη- αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Από το Σάββατο κιόλας, η Αρχή δεν παρακολουθεί μόνο την εξέλιξη των λιανικών τιμών, αλλά και τη διαθεσιμότητα στα πρατήρια, ενεργοποιώντας σχέδιο εκτεταμένων ελέγχων.

Οι έφοδοι άρχισαν από χθες και ήδη ολοκληρώθηκαν πάνω από 200, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα κι ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας. Από σήμερα, μάλιστα, και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι έλεγχοι θα ενταθούν περαιτέρω με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Τι φοβάται η αγορά -Ο κίνδυνος του «αγροτοπληθωρισμού»

Αυτό που “καίει” την αγορά αλλά και το οικονομικό επιτελείο, είναι μια παρατεταμένη σύρραξη, με τα στενά του Ορμούζ να παραμένουν επί της ουσίας κλειστά.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις είναι έμμεσες και άμεσες με τις σημαντικότερες να εστιάζονται σε πέντε βασικούς τομείς: τη ναυτιλία, το εμπόριο, το ενεργειακό κόστος, τον τουρισμό και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Η χώρα μας ενδέχεται επίσης να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδίως από επισκέπτες τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, με πιθανές ακυρώσεις πακέτων κρουαζιέρων σε Ελλάδα–Τουρκία–Ισραήλ–Αίγυπτο και μάλιστα να επιβαρύνουν, ενόψει των διακοπών του Πάσχα, τη τουριστική εικόνα μας.

