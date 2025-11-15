Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τους ελέγχους ώστε οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «τρέχουν» διασταυρώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσουν μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί. Σημειώνεται ότι για την πληρωμή της ενίσχυσης στους ενοικιαστές κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης των ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Η ενίσχυση

Το ποσό της ενίσχυσης:

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης και του/της συζύγου του. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ στο www.in.gr πατώντας εδώ