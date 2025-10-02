Τι προβλέπει το επίμαχο νομοσχέδιο για το 13ωρο – Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, υπερωρίες

Απεργιακός ξεσηκωμός σήμερα στην χώρα, ενάντια στο νομοσχέδιο, που οδηγεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση τήρησης των 11 ωρών ημερήσιας ανάπαυσης.

Συνεχίζοντας να προκαλεί η κυβέρνηση υπεραμύνεται του νομοσχεδίου, με την ίδια την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως να δηλώνει χτες πως το 13ωρο, δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα εφαρμόζεται «μόνο 37 μέρες τον χρόνο», «αν συμφωνήσει», ο εργαζόμενος ξεχνώντας να πει ότι πουθενά στην επίμαχη ρύθμιση, δεν αναφέρεται η λέξη συναίνεση, και παραβλέποντας σκόπιμα την πραγματικότητα, ότι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εργοδότης και εργαζόμενος δεν έχουν την ίδια ισχύ.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ, σε υπόμνημά της στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως «το 11ωρο της ανάπαυσης είναι απολύτως ανελαστικό, δεδομένου ότι αποτελεί το ακραίο ελάχιστο όριο προστασίας που προβλέπει η Οδηγία 2003/88 ΕΚ, το οποίο με το ΣχΝ παραβιάζεται».

