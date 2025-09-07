Τι σημαίνουν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι νέοι συντελεστές για τον φόρο ενοικίου

Την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, ώστε να «σπάει» το απότομο άλμα στο 35% μετά τις 12.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλάζοντας το τοπίο του φόρου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο συντελεστής 15% έως τις 12.000 ευρώ εισόδημα ενοικίων των ιδιοκτητών ακινήτων παραμένει, ενώ τα τμήματα 24.000–35.000 και άνω των 35.000 ευρώ συνεχίζουν να λαμβάνουν φόρο με συντελεστή 35% και 45% αντίστοιχα.

Τι ίσχυε πριν και τι θα ισχύει πλέον

Μέχρι σήμερα, όποιος ξεπερνούσε τις 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια πλήρωνε 15% για το πρώτο τμήμα και 35% για όλο το πάνω μέρος έως τις 35.000 ευρώ. Με τον νέο ενδιάμεσο συντελεστή, το τμήμα 12.000–24.000 ευρώ θα φορολογείται με 25% και μόνο μετά τις 24.000 θα εφαρμόζεται το 35% έως τις 35.000 και 45% για το υπερβάλλον. Η ωφέλεια κορυφώνεται στα 1.200 ευρώ και «κλειδώνει» για όλους που ξεπερνούν τις 24.000 ευρώ, αφού 12.000 ευρώ του μεσαίου τμήματος φορολογούνται πλέον με 10 μονάδες λιγότερο.

