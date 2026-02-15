Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Γιατρός εξηγεί τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ο θάνατος πλησιάζει

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πεθαίνουμε; Ένας γιατρός σε κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας που επιβλέπει τη φροντίδα ασθενών σε τελικό στάδιο και στις τελευταίες τους στιγμές περιγράφει με λεπτομέρεια όλα τα στάδια που περνά ο οργανισμός.

Η διαδικασία του θανάτου

Ο θάνατος συνήθως συμβαίνει όταν η καρδιά του ασθενούς σταματά να χτυπά, έχει σταματήσει να αναπνέει και έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Δρ. Sarah Holmes, επικεφαλής ιατρός στο Marie Curie UK, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που συμβαίνουν τις ώρες και τις ημέρες πριν από το θάνατο κάποιου και που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος πλησιάζει.

«Καθώς το σώμα επιβραδύνεται, οι άνθρωποι νιώθουν πιο κουρασμένοι και κοιμούνται περισσότερο. Τρώνε και πίνουν λιγότερο, καθώς το πεπτικό σύστημα αρχίζει να σταματά να λειτουργεί», αναφέρει η Δρ. Holmes. Κατά τη διάρκεια αυτής της «μεταβατικής φάσης», οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια στις καθημερινές τους δραστηριότητες και να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν μια συζήτηση, καθώς η κόπωση τους καταβάλλει.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 
