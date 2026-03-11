Την Κυριακή 15 Μαρτίου οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου 2026 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο Παλαιό Φάληρο θα διεξαχθούν εκλογές ανάδειξης συνέδρων σε όλη την χώρα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αυτήν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρες 07:00 – 19:00

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών της 15ης Μαρτίου 2026 καταβάλλοντας αντίτιμο 2€

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας της 15ης Μαρτίου 2026 θα λειτουργήσει ένα Εκλογικό Κέντρο ανά Καλλικρατικό Δήμο.

Μεσσηνία:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – πολυχώρος ΡΕΓΓΙΝΑ (είσοδος από τον πεζόδρομο της οδού Πανταζοπούλου – ενώνει την οδό Αριστομένους με την οδό Αναγνωσταρά)

ΜΕΣΣΗΝΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΠΥΛΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ”ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Η κατανομή των συνέδρων που θα εκλεγούν ανά Καλλικρατικό Δήμο στην Μεσσηνία έχει ως εξής:

Δυτικής Μάνης : 2

Καλαμάτας: 19

Μεσσήνης: 12

Οιχαλίας: 5

Πύλου – Νέστορος: 12

Τριφυλίας: 10

Σύνολο 60

Υποψήφιοι Σύνεδροι στην Μεσσηνία ανά Καλλικρατικό Δήμο είναι οι κάτωθι:

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

1. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΚΥΡΙΑΙ ΣΟΦΙΑ

3. ΜΑΡΚΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5. ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙΧΑΛΙΑ

1. ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

4. ΛΥΡΕΝΤΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

5. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6. ΜΠΟΥΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

7. ΧΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

2. ΒΡΕΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

3. ΓΑΛΙΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΓΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5. ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

7. ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

8. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

9. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

10. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

11. ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

12. ΛΟΥΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

13. ΜΑΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

14. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΜΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

16. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17. ΜΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

18 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

19. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

20. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

21. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

23. ΠΙΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24. ΠΟΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25. ΡΕΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

26. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

27. ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)

28. ΤΣΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

30. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31. ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

3. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΕΛΕΝΗ

5. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

6. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

7. ΛΕΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

13. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

16. ΤΣΟΡΒΑ ΕΛΕΝΗ

17. ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

1. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ (ΝΑΓΙΑ)

2. ΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ

3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ

4. ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΜΠΑΡΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6. ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

8. ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11. ΣΥΡΝΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

12. ΤΟΜΑΡΑ ΞΑΝΘΗ

13. ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

15. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16. ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΙΦΥΛΙΑ

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΟΦΙΑ

5. ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

6. ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

8. ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

11. ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

12. ΛΑΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

13. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Σύνολο 94

Σημειώνεται ότι οι Βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι Τομεάρχες & Αν. Τομεάρχες και οι Γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών συμμετέχουν στο Συνέδριο αυτοδικαίως (αριστίνδην)

Για την εκλογή των συνέδρων ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα, καθώς και ποσοστώσεις (εκπροσώπηση κάθε φύλου στο 1/3 των εκλεγμένων, εκπροσώπηση νέων κάτω των 35 σε ποσοστό 10% των εκλεγμένων)

Για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου, προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει επτά (7) ψήφους

Καλούμε τα μέλη, τους φίλους της παράταξης και κάθε προοδευτικό πολίτη της Μεσσηνίας να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 15 Μαρτίου. Η συμμετοχή όλων αποτελεί δύναμη για την παράταξη και για την κοινωνία. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις που θα εκφράσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας της Μεσσηνίας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Με τη συμμετοχή όλων, η φωνή της Μεσσηνίας γίνεται πιο δυνατή.

Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ν.Ο.Ε.Σ) Μεσσηνίας