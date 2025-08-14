Την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει και τιμά το «Πάσχα του καλοκαιριού», την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και την εις ουρανόν Μετάστασή Της. Η Θεομήτωρ αφήνει τον κόσμο, μεταβαίνοντας δίπλα στον Υιό της και Θεό, τον Ιησού Χριστό, όπου εξακολουθεί να μεσιτεύει υπέρ των ανθρώπων.

Με τον Εσπερινό την παραμονή και με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία ανήμερα την εορτή, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας πανηγυρίζουν Ιερές Μονές και Ενοριακοί Ναοί.

Πανηγυρίζουν οι Ιερές Μονές Δήμιοβας στο Καλάθιο όρος, Μαρδακίου πλησίον της Νέδουσας και Ελληνικών στην Άνθεια, καθώς και το Ιερό Μετόχιο της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη.

Επίσης, Ιερές Πανηγύρεις θα τελεσθούν στους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς Λαιΐκων, Σπερχογείας, Άριος, Πλατέος, Άνω Βέργας, Καλαμίου και στον Κοιμητηριακό Ναό της Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος θα μετάσχει στον εορτασμό στην Ιερά Μονή Δήμιοβας.