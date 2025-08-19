Την Παρασκευή 22 Αυγούστου η Λευκή Νύχτα Σπάρτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σπάρτης, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού!

Η πιο εκρηκτική Λευκή Νύχτα έρχεται την Παρασκευή 22 Αυγούστου!!!

Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ζωντάνια αλλά και μεγάλες εκπτώσεις & μοναδικές προσφορές σε όλα τα καταστήματα της πόλης!

Από τις 6 το απόγευμα έως τα ξημερώματα, η Σπάρτη γεμίζει μουσικές, χαμόγελα και ρυθμό!

Και όταν η νύχτα προχωρά… η ατμόσφαιρα απογειώνεται με μια μεγάλη συναυλία από την μοναδική Ήβη Αδάμου!!!

Μια μουσική « σκηνή » ( stage ) στο κέντρο της πόλης, γεμάτη φως και ήχο, δίνει τον ρυθμό της γιορτής!

Η πόλη φωτίζεται, οι δρόμοι γεμίζουν ζωή! Εκπτώσεις, μουσική και διασκέδαση, μέχρι το πρωί!

Όλη η πόλη μια γιορτή! Η νύχτα γίνεται μέρα!

Μην το χάσεις! Η Σπάρτη σε περιμένει να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία!

Με την υποστήριξη των

▪ Επιμελητήριο Λακωνίας

▪ Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης

Mark Center Σχολικά – Βιβλία – Παιχνίδια

ΚΑΡΑΒΑΣΟΣ Λύσεις άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης

The Mafia Cafe – Pizza – Restaurant



• Agrosparta: Επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων ελιάς

▪ Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πολυμενάκος – Μαξούλι