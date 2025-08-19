Την Παρασκευή 22 Αυγούστου η Λευκή Νύχτα Σπάρτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σπάρτης, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού!
Η πιο εκρηκτική Λευκή Νύχτα έρχεται την Παρασκευή 22 Αυγούστου!!!
Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ζωντάνια αλλά και μεγάλες εκπτώσεις & μοναδικές προσφορές σε όλα τα καταστήματα της πόλης!
Από τις 6 το απόγευμα έως τα ξημερώματα, η Σπάρτη γεμίζει μουσικές, χαμόγελα και ρυθμό!
Και όταν η νύχτα προχωρά… η ατμόσφαιρα απογειώνεται με μια μεγάλη συναυλία από την μοναδική Ήβη Αδάμου!!!
Μια μουσική « σκηνή » ( stage ) στο κέντρο της πόλης, γεμάτη φως και ήχο, δίνει τον ρυθμό της γιορτής!
Η πόλη φωτίζεται, οι δρόμοι γεμίζουν ζωή! Εκπτώσεις, μουσική και διασκέδαση, μέχρι το πρωί!
Όλη η πόλη μια γιορτή! Η νύχτα γίνεται μέρα!
Μην το χάσεις! Η Σπάρτη σε περιμένει να ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία!
Με την υποστήριξη των
▪ Επιμελητήριο Λακωνίας
▪ Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης
- Mark Center Σχολικά – Βιβλία – Παιχνίδια
- ΚΑΡΑΒΑΣΟΣ Λύσεις άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης
- The Mafia Cafe – Pizza – Restaurant
• Agrosparta: Επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων ελιάς
▪ Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πολυμενάκος – Μαξούλι