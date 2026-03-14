Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
14
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 52% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν

Share

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 52% είναι σε χειρότερη οικονομική θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32%. Παράλληλα, μόλις το 3% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, ενώ το 63% καλύπτει μόνο τις βασικές του ανάγκες, έναντι 41% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Φλώρο, Retail Vertical Leader, Mediterranean Cluster της NielsenIQ.

Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις τιμών παραμένει σημαντική. Η μέση σωρευτική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004 – 2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode