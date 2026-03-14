Το 52% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 52% είναι σε χειρότερη οικονομική θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32%. Παράλληλα, μόλις το 3% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, ενώ το 63% καλύπτει μόνο τις βασικές του ανάγκες, έναντι 41% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Φλώρο, Retail Vertical Leader, Mediterranean Cluster της NielsenIQ.

Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις τιμών παραμένει σημαντική. Η μέση σωρευτική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004 – 2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

