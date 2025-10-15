«Το Δείπνο του Νέστορα»: Ένα ταξίδι απο την Οδύσσεια στη Μεσογειακή Διατροφή του σήμερα (video)

Καλεσμένοι στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, ο Νίκος Μαλαπέτσας Πρόεδρος ΣΚΕΑ Καλαμάτας και ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης Γραμματέας ΣΚΕΑ Καλαμάτας, μίλησαν για το το 6ο διεθνές συνέδριο Tomorrow Tastes Mediterranean 2025(TTM 2025), μια σημαντική διοργάνωση που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή, με επίκεντρο τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα αλλά και για την ξεχωριστή πρωτοβουλία του ΣΕΑΚ με το ”Δείπνο του Νέστορα” που κέρδισε τις εντυπώσεις.