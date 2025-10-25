Το ηχηρό μήνυμα των αθλητριών του ΑΟΠΚ Πατίστα – «Η ελπίδα και η πρόληψη είναι η καλύτερη ομάδα»

«Η ελπίδα και η πρόληψη είναι η καλύτερη ομάδα» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αθλήτριες του ΑΟΠΚ Πατίστα με αφορμή την σημερινή ημέρα.

Η 25η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού. Οι ποδοσφαιρίστριες των τμημάτων του ΑΟΠΚ Πατίστα στέλνουν το δικό τους μήνυμα στήριξης και ελπίδας σε κάθε γυναίκα που αγωνίζεται, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της δύναμης που μας ενώνει.

“Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και οι ποδοσφαιριστριες των τμημάτων μας στέλνουν τα παρακάτω μηνύματα: