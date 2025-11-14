Το Μπαλέτο της Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στην Καλαμάτα

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ θα διαρκέσει δύο χρόνια και υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. To μνημόνιο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2025. Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στις 22 Νοεμβρίου το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr. Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 12.00. Κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου ανά παράσταση.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Χορός • Μπαλέτο ΕΛΣ

Return of the Summer

Τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου και Γιάννη Μανταφούνη

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης: 21.00

Μπολερό – Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Μωρίς Ραβέλ

Συνεργάτρια ενδυματολόγος: Τότα Πρίτσα | Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Χορεύει ο Α΄ Χορευτής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Βαγγέλης Μπίκος

Point of No Return – Χορογραφία, επιμέλεια κοστουμιών: Γιάννης Μανταφούνης

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Les Nuits d’été – Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ | Στίχοι: Τεοφίλ Γκωτιέ

Κοστούμια: Deux Hommes | Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Στο τρίπτυχο Return of the Summer, το Μπολερό του Ραβέλ σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, συνομιλεί με τη χορογραφία Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη πάνω σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη καθώς και με τη χορογραφία Les Nuits d’été του διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί το διάσημο Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ, προσκαλώντας μας να ανακαλύψουμε ξανά τις καλλιτεχνικές ρίζες του. Το «Μπολέρο» ήταν αρχικά ένας έντονος και τεχνικά απαιτητικός χορός της Ισπανίας του 18ου αιώνα, που συνοδευόταν από τον ρυθμό των καστανιετών. Αν και η αρχική δημιουργία ήταν για ένα σύνολο χορευτών, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σόλο, όπως παρουσιάζεται στη χορογραφία του Ρήγου. Με αυστηρή μινιμαλιστική αισθητική αλλά και έναν βαθύ ρομαντισμό, η χορογραφία αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής και του χορού.

Στο Point of No Return, o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου. Παρότι το ομαδικό βίωμα των σωμάτων τους αντικατοπτρίζει μια άκρως κλασική χορογραφική προσέγγιση, διακρίνεται στους ερμηνευτές ένα προσωπικό στίγμα και μια ιδιαίτερα σύγχρονη αντιμετώπιση της παρουσίας και ερμηνείας της κίνησης, εμφανή στοιχεία που σηματοδοτούν την υπογραφή του χορογράφου σε κάθε του νέο έργο.

O κύκλος Les Nuits d’été είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο Γάλλος συνθέτης γράφει αυτά τα έξι τραγούδια για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση Τεοφίλ Γκωτιέ, επιδιώκοντας να αποδώσει μουσικά, μέσα από τις λεπτεπίλεπτες ερωτικές μελωδίες του, την αγάπη στην πιο εξιδανικευμένη μορφή της. Βασισμένος στον κύκλο αυτόν, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δημιουργεί ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση, το ταξίδι. Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας. Το έργο ερμηνεύει ο καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Σοφία Ταμβακοπούλου.