Το παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στο Europe Challenge (video)

Tο Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας (Φιλιατρά) της Δημόσιας Κεντρικής

Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The Europe

Challenge 2025/26, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της κοινωνικής

συνοχής.

Καλεσμένοι στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, η Γαρυφαλιά Τεριζάκη υπεύθυνη παραρτήματος και ο Χρήστος Χήναρης εκπρόσωπος Τριφυλιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μιλησαν για την πρόταση της βιβλιοθήκης, με τίτλο ”When Mother Tongue Wakes” (Όταν Ξυπνά η Μητρική Γλώσσα), με σκοπό την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των παιδιών μεταναστών, αναδεικνύοντάς την ως βασικό στοιχείο

ταυτότητας και πολιτισμού