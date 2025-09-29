Τελευταία Νέα
Το παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στο Europe Challenge (video)

Tο Παιδικό Παράρτημα Τριφυλίας (Φιλιατρά) της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The Europe
Challenge 2025/26, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της κοινωνικής
συνοχής.

Καλεσμένοι  στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, η Γαρυφαλιά Τεριζάκη υπεύθυνη παραρτήματος και ο Χρήστος Χήναρης εκπρόσωπος Τριφυλιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μιλησαν για την πρόταση της βιβλιοθήκης, με τίτλο ”When Mother Tongue Wakes” (Όταν Ξυπνά η Μητρική Γλώσσα), με σκοπό την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των παιδιών μεταναστών, αναδεικνύοντάς την ως βασικό στοιχείο
ταυτότητας και πολιτισμού

