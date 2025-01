Too little, toο late…

— Το “αμάρτημα” του Κυριάκου ήταν ότι πήγε με την – εντελώς – ΛΑΘΟΣ πλευρά! Ταυτίστηκε με τις λάθος απόψεις διεθνώς – που τώρα χάνουν παντού!

— Το σφάλμα του Κυριάκου ήταν ότι διέγραψε τον Σαμαρά, τον μόνο που τον προειδοποιούσε συνεχώς ότι βρίσκεται στην λάθος πλευρά.

Η επιλογή Τασούλα, είναι “λύση ανάγκης” που ΔΕΝ ξεπλένει το “αμάρτημά” του, ΟΥΤΕ διορθώνει τα λάθη του.

Too little, too late.