Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Στη ΓΠΑΔ Πελοποννήσου παραμένει ο Ηλίας Αξιοτόπουλος

Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις ανακοινώσεις να επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της θητείας του Ηλία Αξιοτόπουλου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Η παραμονή του στην περιοχή ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνέχιση των στρατηγικών ασφάλειας που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: