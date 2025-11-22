Τουρισμός: Γιατί μειώθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο

Στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι αποδίδεται η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο δείχνει ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 7,8%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%.

Στο εννεάμηνο, η εικόνα ήταν ισορροπημένη, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να αυξάνεται κατά 4,3% και την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 4%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 3,6% στα 3.421,3 εκατ. ευρώ, με σημαντική μείωση από κρίσιμες ομάδες για τον ελληνικό τουρισμό. Αναλυτικότερα, πτώση κατά 10,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.801,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 3,6% (Σεπτέμβριος 2025: 1.458,0 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.407,7 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,0% (Σεπτέμβριος 2025: 1.316,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.514,1 εκατ. ευρώ), καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 1,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 484,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 28,3% και διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στα 168,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 42,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 212,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 27,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 612,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 224,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 3.139,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.364,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μειωμένο κατά 6,7%. Πτώση κατά 3,6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.421,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3.548,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 53,6% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2025: 281,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 183,6 εκατ. ευρώ). Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,8%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 114,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 97,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

