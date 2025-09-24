Τουριστικό Άλμα για την Πελοπόννησο – Μπροστά από την Ευρώπη σε Ποιότητα (video)

Σε ανοδική τροχιά κινείται η τουριστική απόδοση της Πελοποννήσου, με τα τελευταία στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ να δείχνουν σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των επισκεπτών όσο και στα τουριστικά έσοδα, καθιστώντας την περιοχή έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ Άρης Ίκκος σημειώνοντας «Η Πελοπόννησος έχει μια πάρα πολύ καλή επίδοση και με τα δεδομένα της Ελλάδας αλλά και με τα δεδομένα τα διεθνή. Η Πελοπόννησος παίρνει μια βαθμολογία 9,1 όταν ο ανταγωνισμός της Ευρώπης είναι στο 8,8. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ καλή βαθμολογία».

Η Πελοπόννησος έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης με τον Άρη Ίκκο να τονίζει «Στα ποσοτικά χαρακτηριστικά νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή η Πελοπόννησος. Είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πλούτο τουριστικών πόρων που μπορεί να διαθέσει. Είτε μιλάμε για τις παραλίες, τα βουνά, τη γαστρονομία, τον κόσμο… Άρα έχει μια μεγάλη δυνατότητα για τουριστική ανάπτυξη».

Μάλιστα όπως υπογράμμισε τα δεδομένα δείχνουν ότι η πάμε για ρεκόρ εσόδων «Θα είμαστε τα υψηλότερα έσοδα τα οποία θα έχει δει ο τουρισμός μέχρι στιγμής. Είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου στο 1,3 δις πάνω τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Άρα αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν μπορεί να αναστραφεί στο τελευταίο πεντάμηνο του έτους και θα έχουμε ένα ρεκόρ εσόδων».

Οι αυξημένες αφίξεις στον αερολιμένα Καλαμάτας ενισχύουν τον τουρισμό με τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ να αναφέρει «Η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του εισερχόμενου τουρισμού στη χώρα. Λίγο καλύτερα στις διανυκτερεύσεις, λίγο λιγότερο στις αφίξεις, λίγο λιγότερο στη δαπάνη. Άρα υπάρχει δυνατότητα και για λόγους ότι έχει μια πολύ καλή αξιολόγηση από τους τουρίστες και για το τι μπορεί να προσφέρει. Αυτό να βελτιωθεί και να έχει μια ανάπτυξη και όντως ελπίζουμε η νέα διαχείριση του αεροδρομίου της Καλαμάτας να μπορέσει να βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση» ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να εστιάσουμε σε τρις δυναμικές αγορές «Η Γερμανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αγορές οι οποίες έχουν αρκετά ψηλή δαπάνη και κατά άτομο και για το σύνολο της διαχείρισης. Άρα αυτό που μας λέει ότι με ένα χτίσιμο του προϊόντος και ένα καλύτερο μάρκετινγκ υπάρχει δυνατότητα και μέσα από αυτή την πελατεία να βελτιωθούν τα πράγματα και να γίνει καλύτερη η ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο».

https://youtu.be/bgS0QPd30Zc