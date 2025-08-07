Τραγωδία! Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Μια αδιανόητη τραγωδία συγκλονίζει και σοκάρει το πανελλήνιο σκορπώντας την απέραντη οδύνη και θλίψη στο άκουσμα του θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας. Τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα σε ηλικία 34 ετών άφησε απόψε την τελευταία της πνοή. Ένα γλυκό κορίτσι, ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων με έναν ακέραιο, θαυμάσιο χαρακτήρα που κέρδιζε την συμπάθεια όλων.

Η Λένα Σαμαρά σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο www.in.gr “…υπέστη σήμερα το μεσημέρι επιληπτική κρίση για πρώτη φορά στη ζωή της. Μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή”.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα της Γεωργία και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

