Τραγωδία στο Χαρακοπιό: Ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο από την Καλαμάτα

Καθυστερημένη άφιξη ασθενοφόρου στοίχισε τη ζωή σε ηλικιωμένη στο Χαρακοπιό

Χωρίς άμεση ιατρική βοήθεια έμεινε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοπιό του Δήμου Πύλου – Νέστορος, καθώς δεν υπήρχε ενεργή εφημερία στο Κέντρο Υγείας Λογγάς, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο από την Καλαμάτα.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ χρειάστηκε περίπου 45 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, όμως όταν έφτασε ήταν ήδη αργά — η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, όταν η ηλικιωμένη, ενώ περπατούσε στον δρόμο, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Το τραγικό γεγονός ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος Πύλου – Νέστορος, αρμόδιος για τη Δ.Ε. Κορώνης, Παναγιώτης Μαργιάννης, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή.