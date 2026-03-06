«Τρέχει» με 3 εκατ. ευρώ η αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου της Καλαμάτας | Εξασφάλισε το επιπλέον 1 εκατ. ευρώ από Βρούτση ο Βασιλόπουλος (video)

Διαδοχικά θετικές οι εξελίξεις γύρω από τα απαραίτητα έργα για το Εθνικό Στάδιο της Καλαμάτας. Αρχικά προχθές είχαμε την έγκριση της δημοπράτησης των έργων που αφορούν τη λειτουργική αναβάθμιση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής αθλητικής υποδομής για την πόλη, τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Με την απόφαση αυτή πλέον προχωρά η διαδικασία για το βασικό έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του σταδίου. Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.

Σήμερα είχαμε και την πολύ θετική εξέλιξη την οποία και ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας μετά την συνάντησή του με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση της εξασφάλισης ενός ποσού της τάξης του 1 εκατ. ευρώ για τις επιπρόσθετες αναγκαίες παρεμβάσεις. Αυτές θα εστιάζουν σε κερκίδες αποδυτήρια και στους χώρους που χρησιμοποιούν οι ομάδες. “Και είναι παρεμβάσεις που έρχονται έξτρα από αυτά που έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσα από την συνεργασία μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ που για αρκετά χρόνια ο Δήμος τα αναζητούσε και εμείς τα εξασφαλίσαμε”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Βασιλόπουλος.