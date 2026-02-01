Τρίπολη: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του εξελισσόμενου κύματος κακοκαιρίας, η Τροχαία Τρίπολης έχει σημάνει σημεία του οδικού δικτύου στα οποία παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή:
• Πέλαγος προς Άγιο Βασίλη
• Πέλαγος προς Ζευγολατιό
• Τερτσέτη (από το γήπεδο του Αστέρα)
• Τρίπολη προς Αρσενέικα
Ο Δήμος Τρίπολης καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.