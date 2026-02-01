Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τρίπολη: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή

Share

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του εξελισσόμενου κύματος κακοκαιρίας, η Τροχαία Τρίπολης έχει σημάνει σημεία του οδικού δικτύου στα οποία παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή:

• Πέλαγος προς Άγιο Βασίλη
• Πέλαγος προς Ζευγολατιό
• Τερτσέτη (από το γήπεδο του Αστέρα)
• Τρίπολη προς Αρσενέικα


Ο Δήμος Τρίπολης καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode