Τρίπολη: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή

Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του εξελισσόμενου κύματος κακοκαιρίας, η Τροχαία Τρίπολης έχει σημάνει σημεία του οδικού δικτύου στα οποία παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και απαιτείται αυξημένη προσοχή:



• Πέλαγος προς Άγιο Βασίλη

• Πέλαγος προς Ζευγολατιό

• Τερτσέτη (από το γήπεδο του Αστέρα)

• Τρίπολη προς Αρσενέικα



Ο Δήμος Τρίπολης καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.