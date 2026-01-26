Τροχαίο στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας (pic’s)

Share Τροχαίο συνέβη στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού. Περισσότερα αργότερα… Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 26 Ιανουαρίου 2026 8:48 μμ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ηχηρά μηνύματα για ενότητα και ισότητα | Δυναμικά ξεκίνησε το 2026 για την ΠΟΑμεΑ Πελοποννήσου (video) 26.01.2026 Σοκάρουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων (video) 26.01.2026 Επί τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα της δικαιοσύνης στην κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου (video) 26.01.2026 Array