TτΕ: Έρχεται νέα άνοδος στις τιμές των ακινήτων

Τη συνέχιση της αυξητικής τάσης των τιμών στα ακίνητα της χώρας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την οποία δημοσιοποίησε σήμερα (22.10.2025).
Η ανοδική τάση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε το β’ τρίμηνο του 2025, αναφέρει η ΤτΕ. Αναλυτικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ’ τριμήνου του 2008.
Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) το β’ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,8% και πλέον έχουν υπερβεί κατά 9,4 μονάδες το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του δ’ τριμήνου 2008 (β’ τρίμηνο 2025: 112,4 / δ’ τρίμηνο 2008: 103), ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων παρουσίασαν άνοδο κατά 7,6% σε ετήσια βάση και ο σχετικός δείκτης τιμών διαμορφώθηκε το β’ τρίμηνο του 2025.
