TτΕ: Έρχεται νέα άνοδος στις τιμές των ακινήτων

Τη συνέχιση της αυξητικής τάσης των τιμών στα ακίνητα της χώρας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την οποία δημοσιοποίησε σήμερα (22.10.2025).

Η ανοδική τάση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε το β’ τρίμηνο του 2025, αναφέρει η ΤτΕ. Αναλυτικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ’ τριμήνου του 2008.