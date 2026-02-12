Τυχαία ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα σπάνιο δαχτυλίδι 1.000 ετών -Πού βρέθηκε, με ποιον αρχαίο λαό σχετίζεται

Ένα δαχτυλίδι ηλικίας περίπου 1.000 ετών βρέθηκε πρόσφατα όχι από κάποιον καταξιωμένο αρχαιολόγο, αλλά από έναν συνταξιούχο εθελοντή που αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχοντας σε ανασκαφές.

Μια ανακάλυψη που θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητη -αν όχι για λίγη τύχη και πολλή επιμονή- ήρθε να ρίξει νέο φως σε έναν από τους πιο αινιγματικούς λαούς της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Ένα δαχτυλίδι ηλικίας περίπου 1.000 ετών, που αποδίδεται στους αρχαίους Πίκτες, βρέθηκε πρόσφατα κοντά στις ακτές της Σκωτίας, όχι από κάποιον καταξιωμένο αρχαιολόγο, αλλά από έναν συνταξιούχο εθελοντή που αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχοντας σε ανασκαφές.

Ο 68χρονος Τζον Ραλφ, πρώην μηχανικός, δήλωσε ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανασκαφών στο Μπέργκχεντ σχεδόν από περιέργεια. Όπως εξήγησε στο BBC Scotland, μετά τη συνταξιοδότησή του είδε μια αγγελία για εθελοντές στις τοπικές ανασκαφές, και το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η αδελφή του εξακολουθεί να ζει στην περιοχή. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συμμετείχε σε τρεις διαφορετικές ανασκαφικές περιόδους, συνολικής διάρκειας έξι εβδομάδων.

