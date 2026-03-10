Βασίλης Κουτραφούρης στο «Τι λες τώρα»: Τα έργα, ο προγραμματισμός και η καθημερινότητα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα (video)

Τελευταία Νέα
Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Βασίλης Κουτραφούρης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το αναπτυξιακό πλάνο του Δήμου. Ο κ. Κουτραφούρης αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το  Κλειστό Προπονητήριο στην Παραλία, η αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου και το πρόγραμμα Smart City.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αναπλάσεις των οδών Φραντζή και Νέδοντος. Ο Αντιδήμαρχος εξήγησε τη σημασία της παράλληλης παρέμβασης της ΔΕΥΑΚ για τον αγωγό ομβρίων, τονίζοντας πως η οδός Φραντζή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Πάσχα, ώστε να αποδοθεί άμεσα στους επιχειρηματίες και τους πολίτες. Τέλος, έγινε αναφορά στις επόμενες μεγάλες παρεμβάσεις για τις οποίες ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει προτάσεις. Αυτές αφορούν την ανάπλαση των 17 στρεμμάτων στον Κορδία για τη δημιουργία αστικού πάρκου, καθώς και την κτιριακή αναβάθμιση του Ζουμπούλειου, του Πνευματικού Κέντρου και του κινηματογράφου Ηλέκτρα.

