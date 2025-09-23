Βήμα – βήμα η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου – Έως το τέλος Νοεμβρίου η καταβολή του

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της νέας «επιστροφής ενοικίου», ενός μέτρου που για πρώτη φορά εφαρμόζεται με στόχο να ελαφρύνει οικονομικά τους ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Όλα αυτά εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υφυπουργοί Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024 και θα πληρωθεί εφάπαξ, χωρίς αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στο myAADE. Για την κύρια κατοικία το ποσό φτάνει έως 800 ευρώ τον χρόνο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τις φοιτητικές κατοικίες το ανώτατο όριο είναι επίσης 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Το ποσό υπολογίζεται ίσο με το ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου.

