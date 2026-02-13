Τελευταία Νέα
VisitPeloponnese | Διεθνής αναγνώριση από το Place Brand Observer

Η Πελοπόννησος επιλέχθηκε από το Place Brand Observer ως ένας από τους προορισμούς που αξίζει να παρακολουθήσει η διεθνής κοινότητα του place branding. Η ένταξη στη λίστα “Places to Watch” αποτελεί σημαντική αναγνώριση της οργανωμένης προσπάθειας που γίνεται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού. (https://placebrandobserver.com/peloponnese-showcase/)

Το Place Brand Observer αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες ενημέρωσης και ανάλυσης για το branding τόπων, με κοινό επαγγελματίες, θεσμούς και decision makers από όλο τον κόσμο. Η επιλογή της Πελοποννήσου την εντάσσει σε ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς, όπου προβάλλονται πρωτοβουλίες που διακρίνονται για τη στρατηγική τους κατεύθυνση και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Το αφήγημα “The Land of Impossible Beginnings” συνδέει την ιστορία, το φυσικό τοπίο, την παραγωγή, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα σε μια κοινή κατεύθυνση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας που ενισχύει την εμπειρία του επισκέπτη, υποστηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα και προβάλλει διεθνώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνου Μιχελόγγονα

«Η αναγνώριση της Πελοποννήσου ως “Place to Watch” επιβεβαιώνει την ποιότητα της συνεχούς δουλειάς που γίνεται για να ενισχύσουμε την εικόνα και την παρουσία του τόπου μας διεθνώς. Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και μέσα από συνεργασίες, δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Η διάκριση αυτή μας δίνει επιπλέον κίνητρο να επιταχύνουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή δικτύωση της Πελοποννήσου, με μετρήσιμα οφέλη για τον τόπο.»

