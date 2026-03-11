VisitPeloponnese | Η Πελοπόννησος ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στην ITB Berlin 2026

Με σειρά σημαντικών συναντήσεων και επαφών με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας ολοκληρώθηκε η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026, που πραγματοποιήθηκε 3–5 Μαρτίου στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε στο περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Η παρουσία της Πελοποννήσου επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνείς tour operators και αεροπορικές εταιρείες, καθώς και στην προετοιμασία σημαντικών διεθνών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή το 2026, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού και την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση με την Adventure Travel Trade Association (ATTA), τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό στον τομέα του τουρισμού περιπέτειας. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον Gustavo Timo, Πρόεδρο της ATTA, καθώς και με τη Monica Gazera, Regional Manager Europe, με αντικείμενο την προετοιμασία της διοργάνωσης AdventureWEEK Peloponnese, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα , στην Πελοπόννησο από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026.Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και αποτελεί ένα από τα signature events του 2026.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή εξετάζουν την ενίσχυση των συνδέσεων με την Πελοπόννησο, μεταξύ των οποίων η Edelweiss Air, η easyJet, η Jet2 και η Discover Airlines. Στις συζητήσεις εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της αεροπορικής συνδεσιμότητας με το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς και πρωτοβουλίες για το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου προς την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Zoran Arsenovic, ιδιοκτήτη και Γενικό Διευθυντή του μεγαλύτερου tour operator της Σερβίας, Kontiki Travel, κατά την οποία συμφωνήθηκε η έναρξη νέας πτήσης charter Βελιγράδι – Καλαμάτα το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της Πελοποννήσου με τη σερβική αγορά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη DERTOUR Τσεχίας, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας ενόψει της νέας πτήσης charter Πράγα – Καλαμάτα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2026, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης της τσεχικής αγοράς για την περιοχή.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με σημαντικούς διεθνείς tour operators, μεταξύ των οποίων η TUI, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη στοχευμένη συνδιαφήμιση, την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές και τη δημιουργία νέων ταξιδιωτικών προϊόντων που αναδεικνύουν τις αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελογγόνας, δήλωσε:

«Η ITB Berlin αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Οι επαφές που πραγματοποιήσαμε ενισχύουν τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου ως προορισμού εμπειριών και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Όπως έχει επισημάνει και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού και η ανάπτυξη συνεργασιών που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο.»

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ITB Berlin εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διεθνούς προβολής του Visit Peloponnese, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως ενός σύγχρονου, αυθεντικού και βιώσιμου προορισμού εμπειριών.

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect.

Μέσω της πλατφόρμας διασφαλίζεται άμεση ενημέρωση για δράσεις διεθνούς προβολής, πρόσβαση σε νέες δυνατότητες συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.