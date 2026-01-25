Volley League: Ήττα στις λεπτομέρειες στο tie break για την Καλαμάτα 80 από τον ΟΦΗ

Σε ένα τρομερό ράλι γεμάτο ένταση και συνεχείς ανατροπές εξελίχθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στην Καλαμάτα 80 και τον ΟΦΗ το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό της Παραλίας.

Οι Κρητικοί έδειξαν χαρακτήρα, γύρισαν το ματς από μειονεκτική θέση και οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break, όπου και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στις λεπτομέρειες.

Η Καλαμάτα 80 μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε την έδρα και προηγήθηκε στα σετ, με 1-0, όμως ο ΟΦΗ αντέδρασε, ανέβασε την απόδοσή του και με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία ισοφάρισε δυο φορές, στέλνοντας το παιχνίδι στο πέμπτο σετ. Εκεί, η εμπειρία και οι σωστές επιλογές των φιλοξενούμενων με Μιχαιλοβιτς και Μολινα να ξεχωρίζουν έκαναν τη διαφορά, με την Καλαμάτα 80 να γνωρίζει τελικά την ήττα με 3-2 σετ, αφήνοντας ωστόσο θετικές εντυπώσεις από την εμφάνισή της.

Μαρκου, Χορβαρθ, Κοβάσεβιτς και Λισον πίεσαν σε σερβις και επίθεση κατορθώνοντας να φέρουν τους «λύκους» μπροστά στο tie break με 13-9, όμως ο Μιχαιλοβιτς άσκησε τρομερή πίεση στο σερβις κερδίζοντας και άσους οδηγώντας την ομάδα του στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η καλαματα κρατά από το ματς αυτό το αξιόμαχο αγωνιστικό της πρόσωπο και τον ένα βαθμό. Αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττα για την ομαδα του Ακή Χατζηαντωνιου, ο οποίος ανεξαρτήτως αποτελέσματος δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του , σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται βελτίωση στα τελειώματα των σετ.