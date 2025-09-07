Volley League: Στις 9 Σεπτεμβρίου κληρώνει για Καλαμάτα 80

Στη Λίμνη της Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί φέτος η κλήρωση για πρωτάθλημα Volley League & League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-2026. Στην φετινή διοργάνωση τη Μεσσηνία εκπροσωπεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Καλαμάτα 80, η οποία θα μπει με υπόλοιπες συμμετέχουσες ομάδες στην κληρωτίδα που θα αναδείξει αντιπάλους και αγωνιστικό πρόγραμμα για τη νέα σεζόν.
H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατορος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στην εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26 που θα γίνουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00.
Η διαδικασία της κλήρωσης θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του βόλεϊ από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση την ανάδειξη του προγράμματος της νέας σεζόν.
Η παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, παραγόντων και φίλων του αθλήματος αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη αίγλη στην εκδήλωση, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διοργανώσεων.