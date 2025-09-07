Volley League: Στις 9 Σεπτεμβρίου κληρώνει για Καλαμάτα 80

Στη Λίμνη της Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί φέτος η κλήρωση για πρωτάθλημα Volley League & League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-2026. Στην φετινή διοργάνωση τη Μεσσηνία εκπροσωπεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Καλαμάτα 80, η οποία θα μπει με υπόλοιπες συμμετέχουσες ομάδες στην κληρωτίδα που θα αναδείξει αντιπάλους και αγωνιστικό πρόγραμμα για τη νέα σεζόν.

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατορος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ προσκαλούν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στην εκδήλωση της κλήρωσης του πρωταθλήματος Volley League 2025-26 και League Cup Νίκος Σαμαράς 2025-26 που θα γίνουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00.