Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Μέχρι 19 Αυγούστου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Από την Τετάρτη (6.8.2025) έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας voucher των 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19 Αυγούστου και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ